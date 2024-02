Experimentos da UFRGS são comprometidos por falta de energia após retroescavadeira da CEEE Equatorial romper cabos (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado estadual do Rio Grande do Sul Miguel Rossetto (PT-RS) foi às redes sociais denunciar que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está sem energia devido ao rompimento de cabos causado por uma retroescavadeira da CEEE Equatorial.

Segundo o relato, anos de experimetos com animais e plantas foram perdidos, além de pesquisas sobre a Antártida com gelo. "O gelo derretendo na UFRGS é só uma triste imagem da negligência dessa empresa (CEE Equatorial)", escreveu Rossetto na rede social X.

continua após o anúncio

Ele ainda defendeu a instalação de uma CPI para investigar a prestação de serviços por parte da CEE Equatorial. "É inaceitável o que a CEEE Equatorial vem provocando no Rio Grande do Sul. É intolerável este nível de incompetência. Eles precisam responder. Só uma CPI pode obrigá-los".

"DENÚNCIA! Anos de pesquisa da UFRGS perdidos pela incompetência da CEEE Equatorial! Acabei de receber um pedido de socorro do pessoal da Agronomia da UFRGS. A faculdade e parte do campus do Vale estão sem luz desde ontem porque uma retroescavadeira da Equatorial rompeu cabos e pediu 20 dias para arrumar.

continua após o anúncio

Estamos falando de anos de experimentos com animais e plantas perdidos. Pesquisas importantíssimas como a expedição de emergência climática à Antártida que através do gelo tenta reconstruir a história do clima no planeta.

O gelo derretendo na UFRGS é só uma triste imagem da negligência dessa empresa. É inaceitável o que a CEEE Equatorial vem provocando no Rio Grande do Sul. É intolerável este nível de incompetência. Eles precisam responder. Só uma CPI pode obrigá-los.

continua após o anúncio

UFRGS sem energia! Amostras de gelo da Antártida estão derretendo por incompetência da CEEE Equatorial. Conheça a pesquisa".

UFRGS sem energia! Amostras de gelo da Antártida estão derretendo por incompetência da CEEE Equatorial. Conheça a pesquisa. pic.twitter.com/PlLMSuMkM0 continua após o anúncio February 13, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: