Família protesta contra gasolina de Bolsonaro circulando em "carro dos Flintsones" (vídeo)

247 - Uma família circulou na segunda-feira (1) pela cidade de Maringá, no norte do Paraná, em um carro dos Flinststones com o objetivo de protestar contra o preço dos combustíveis. O veículo da família pré-histórica da série de desenho animado tem tração humana e não precisa de combustíveis para se deslocar.

Segundo o portal G1, a família destacou que o carro foi montado como um protesto de humor contra a alta no preço da gasolina, que chega a custar R$ 6,89 o litro no município.

Pessoas que passavam pelo local aproveitaram para fazer fotos com o carro.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor do preço médio do litro de gasolina comum superou os R$ 7 pela primeira vez em quatro estados brasileiros. Os dados foram referentes à semana de 24 a 30 de outubro.

O Piauí tinha o combustível mais caro no período, com preço médio de R$ 7,143 o litro. Os outros três estados onde o valor supera os R$ 7 foram Rio Grande do Norte (R$ 7,109) Rio de Janeiro (R$ 7,041) e Goiás (R$ 7,040).

