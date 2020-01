"Fez e debochou, acreditando na impunidade", diz Manuela sobre vídeo do cantor Victor

"Toda vez que alguém te disser que não existe machismo ou violência contra a mulher, lembre a essa pessoa dessa história: fez e debochou, acreditando na impunidade", afirmou Manuela D'Ávila, ao comentar o vídeo do cantor Victor Chaves, em que ele aparece debochando da agressão contra a sua então esposa que estava grávida edit

247 - Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) afirmou que o vídeo que circulou nas redes sociais do cantor Victor Chaves, integrante da extinta dupla sertaneja Victor e Léo, em que ele aparece debochando do caso de agressão contra a sua então esposa grávida e dando gargalhadas, é uma demonstração do Brasil machista e violento.

"Toda vez que alguém te disser que não existe machismo ou violência contra a mulher, lembre a essa pessoa dessa história: fez e debochou, acreditando na impunidade", escreveu Manuela em sua página nas redes sociais.

E acrescenta: "Brasil, o país em que o homem famoso chuta uma mulher grávida e depois debocha que não acerta um chute".