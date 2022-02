Fiasco de Moro desanima aliados e até O Antagonista propõe a desistência do ex-juiz suspeito

Apoie o 247

247 – O fiasco da candidatura presidencial do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que quebrou as construtoras brasileiras, destruiu 4,4 milhões de empregos e depois ficou milionário, recebendo R$ 3,6 milhões da consultoria estadunidense Alvarez & Marsal, sem recolher devidamente os impostos , já desmobiliza até seus principais aliados. Neste sábado, o site O Antagonista propõe que ele desista e dispute uma vaga de deputado federal.

"Se o pré-candidato do Podemos à Presidência da República não chegar aos 15% até as convenções de julho, uma mudança de planejamento pode fazer com que ele seja o deputado mais votado do país, ganhando protagonismo na Casa", escreve o site .

