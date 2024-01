Filho de Jorginho desiste de cargo no governo de Santa Catarina: 'não preciso de emprego'

Apoie o 247

247 - O advogado Filipe Mello, filho do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou nesta quarta-feira (10) que desistiu de assumir o cargo de secretário de Estado da Casa Civil. Ele havia sido indicado pelo pai para a função em 3 de janeiro, mas foi alvo de decisões judiciais por nepotismo. Filipe contou sobre sua decisão em uma rede social na terça-feira (9) horas após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) autorizar a nomeação.

"Nesta tarde conversando com o Governador @jorginhomello, mesmo sendo absolutamente legal, concluímos que devo continuar auxiliando o Governador da maneira que faço hoje. Sem cargo no Governo", escreveu Filipe no Instagram.

"Quem nos conhece sabe da relação que temos e sabe que não preciso de emprego. Minha vida está solidificada na advocacia, profissão pela qual sou apaixonado e exerço na sua plenitude. Transparência e confiança sempre nos pautaram", acrescentou.

