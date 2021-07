Florianópolis completa 15 dias sem mortes por covid-19

Quase 72% das pessoas — mais de 280 mil — já tomaram a primeira dose do imunizante na cidade edit

247 - A cidade de Florianópolis completou 15 dias sem registrar mortes em decorrência da covid-19. Em entrevista à Globonews, o prefeito Gean Loureiro (DEM) disse que o indicador tem relação direta com a vacinação e com o comportamento da população, que segue usando máscaras de proteção e mantendo o distanciamento social. A informação é do portal UOL.

Segundo ele, quase 72% das pessoas — mais de 280 mil — já tomaram a primeira dose do imunizante.

"O número de novos casos vem reduzindo drasticamente. Florianópolis hoje tem em torno de 400 pessoas contaminadas nesse momento, mas no mês passado tivemos 2.400 novos casos, primeiros 15 dias de julho foram pouco mais de 400", disse o prefeito, acrescentando que 29 pessoas estão internadas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

