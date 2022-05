Frentista espanca homem após levar passada de mão na coxa (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Uma câmera de segurança de uma loja de conveniência registrou o momento em que uma frentista, identificada apenas como Miriam, de 22 anos, agrediu um homem.

Ele teria a assediado ao passar a mão em uma de suas coxas. O caso ocorreu no domingo (17), em Porto Alegre (RS). As informações são do Porto Alegre 24 Horas.

No vídeo, divulgado pelo perfil no Instagram do portal, é possível ver o momento em que a frentista estava tomando café no balcão da loja de conveniência.

Na sequência, o homem aparece. Segundos depois, Miriam começou a agredi-lo.

Uma outra mulher conseguiu apartar a confusão. Nesse momento, o homem fugiu do estabelecimento.

A frentista de um posto de combustíveis de Porto Alegre agrediu um frequentador que passou a mão em sua coxa. Marian, de 22 anos, tomava café na loja de conveniência, no domingo, quando foi assediada. Câmeras da loja registraram o abuso. Depois de apanhar, o homem fugiu. pic.twitter.com/ks4o0gTQjT — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 17, 2022

