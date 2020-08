Frio congelante traz neve às serras gaúcha e catarinense

Confira vídeos de imagens postadas nas redes sociais na região Sul, onde as temperaturas caíram abaixo de zero edit

247 – As temperaturas despencaram no Centro-Sul do País. Em algumas áreas das serras gaúcha e catarinense, nevou a partir da tarde de quinta e durante a madrugada. Pessoas que estão nas regiões estão compartilhando seus vídeos e fotos. Há registros em São Francisco de Paula, Gramado e Canela, entre outros. Confira os vídeos:

Municípios da Serra Gaúcha já registram neve nesta quinta-feira. Um exemplo é São Francisco de Paula, cidade de 20 mil habitantes.



Imagens: reprodução ouvintes. pic.twitter.com/ym2LLoHaMW — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) August 20, 2020

Desde ontem, os termômetros estão em queda em toda a região sul do País, por causa de uma intensa massa de ar frio de origem polar que está avançando sobre o Brasil. pic.twitter.com/Sz0WtXCoaE — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) August 20, 2020

