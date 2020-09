Fumaça de incêndio no Pantanal provoca 'chuva escura' em Santa Catarina

Incêndio que está devastando a região do Pantanal, e cujo combate que tem recebido pouca atenção do governo federal, pode provocar chuva escura também em São Paulo edit

247 - A Defesa Civil de Santa Catarina informou nesta sexta-feira (18) que vários municípios do estado registraram chuva contaminada com partículas de fumaça provenientes dos incêndios no Pantanal. A "chuva escura" ocorreu na quinta-feira (17).

“A água da chuva contaminada pode conter compostos tóxicos, portanto alguns cuidados devem ser tomados se for realizar a captação em cisternas para consumo humano ou animal”, informou o coordenador de monitoramento e alerta da Defesa Civil, Frederico de Moraes Ruthorff.

No início da semana, municípios do Rio Grande do Sul também registraram a chuva escura. Fenômeno provocado pelas queimadas no Pantanal pode atingir o estado de São Paulo nos próximos dias.

Moradores da cidade de São Paulo viram o dia amanhecer nesta sexta-feira (18) com o céu da capital alaranjado e nublado. O que causou o fenômeno foi a fumaça vinda das queimadas no Pantanal, na região Centro-Oeste, que se misturou com a nebulosidade, de acordo com o Climatempo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.