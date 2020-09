Fumaça de incêndios no Pantanal chega a Santa Catarina

A fumaça dos incêndios no Pantanal, bioma da região Centro-Oeste do Brasil, chegou à cidade de Joinville, em Santa Catarina. Crise ambiental toma proporções maiores que o esperado edit

247 - Enquanto o governo Jair Bolsonaro culpa índios e ONGs pelas queimadas no País, a fumaça dos incêndios no Pantanal, bioma da região Centro-Oeste do Brasil, chegou a Santa Catarina. Em Joinville, por exemplo, Norte do estado, o pôr do sol ficou avermelhado.

De acordo com o meteorologista Marcelo Martins, da Epagri/Ciram, quando o sol nasce ou se põe, ele está em um ângulo diferenciado e reflete o que estiver no seu caminho. "Se é um material que está em suspensão, ele literalmente pega nas fuligens e deixa o céu com a sensação de uma cor mais avermelhada", afirmou. O relato foi publicado no site ND Mais.

"A gente não consegue perceber direito porque o céu está encoberto por uma frente fria que está passando por aqui. Esse material fica suspenso na atmosfera alta, a 5 mil metros de altitude e não chega, necessariamente, a ficar sobre a superfície como fica na região das queimadas", disse.

