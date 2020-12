Gaeco cumpre mandados de prisão contra vereadores de Ponta Grossa

O Gaeco, do MP-PR, prendeu dois vereadores de Ponta Grossa (PR), além do presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes do Município (AMTT) e de empresários da cidade edit

247 - O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR), prendeu nesta terça-feira (15) dois vereadores de Ponta Grossa (PR), nos Campos Gerais, além do presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes do Município (AMTT) e de empresários da cidade.

Autoridades investigam crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e fraude a licitação. Investigadores apuram indícios de irregularidades na contratação de uma empresa pela AMTT com o objetivo de implementar o Estar Digital, entre os anos de 2016 e 2020.

Os alvos dos cinco mandados de prisão preventiva foram quatro empresários e o vereador Valtão (PRTB), relator da CPI. As prisões temporárias foram decretadas contra o parlamentar Ricardo Zampieri (Republicanos), que presidiu a CPI, e contra o presidente da AMTT, Roberto Pelissari.

