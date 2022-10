Gleisi: "a violência disseminada por Bolsonaro atinge o cúmulo"

"O Brasil precisa de paz e a vida do povo tem de ser a centralidade do nosso debate", afirmou a presidente nacional do PT edit

ICL

247 - A presidente nacional do PT, a deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR), criticou Jair Bolsonaro (PL) e o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) após o ex-parlamentar trocar tiros com a polícia no Rio de Janeiro.

"A violência disseminada por Bolsonaro atinge o cúmulo, com Roberto Jefferson atirando contra agentes que cumpriam ordem da Justiça. Nossa solidariedade com o STF e os policiais atingidos. O Brasil precisa de paz e a vida do povo tem de ser a centralidade do nosso debate", escreveu a parlamentar no Twitter.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão do petebista após ele fazer ataques contra a ministra Cármen Lúcia, ao chamar a juíza de prostituta.

Também criticaram o ex-deputado lideranças como o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ex-governador do Maranhão Flávio Dino (PSB).

