Gleisi após decisão do Copom: 'ritmo conta-gotas na redução dos juros é um veneno para a economia brasileira'

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), cobrou do Banco Central mais redução da taxa básica de juros, a Selic, após diminuição de apenas 0,5 ponto percentual no índice. A decisão partiu do Comitê de Política Monetária (Copom), ligado ao BC, presidido por Roberto Campos Neto.

Segundo a parlamentar, o "Copom mostra mais uma vez sua insensibilidade e descompasso com a realidade econômica". "Manter o ritmo conta-gotas na redução da Selic é seguir submetendo país a uma das maiores taxas de juro real do planeta. É veneno para o crescimento econômico", escreveu a petista na rede social X.

Aliados do governo Lula têm criticado desde o começo do ano passado a redução lenta da taxa de juros determinada pelo Copom. A diminuição da Selic deixa o crédito mais barato, aumenta o poder de consumo e ajuda no crescimento econômico. As próximas reuniões do comitê foram marcadas para os dias 19 e 20 de março.

