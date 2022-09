Gleisi após veto a reajuste de merenda escolar: 'nem criança amolece o coração do genocida'

"Verbas da merenda escolar estão congeladas há 5 anos", destacou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta sexta-feira (16) a decisão de Jair Bolsonaro (PL), que não aprovou reajustes para mais investimentos em merenda escolar no País. Números da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) apontaram que a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos: de 9,4% em 2020 para 18,1% este ano.

"Verbas da merenda escolar estão congeladas há 5 anos, crianças não podem repetir o prato, tem que dividir até ovo e falta carne e arroz. Congresso aprovou reajuste, mas Bolsonaro vetou. Nem criança consegue amolecer o coração desse monstro. Genocida miserável!", escreveu a parlamentar no Twitter.

De acordo com um estudo feito pela Rede Penssan, 37,8% dos lares com crianças de até 10 anos sofrem com a fome ou redução da quantidade e da qualidade dos alimentos.

Internautas criticaram a falta de reajuste para a merenda escolar.

