Gleisi: 'Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue do Dom Phillips e do Bruno Pereira' (vídeo)

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), fez críticas a Jair Bolsonaro (PL) por causa do assassinato do indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no dia 5 deste mês, na Amazônia.

De acordo com a parlamentar, Bolsonaro "tem as mãos sujas de sangue do Dom e do Bruno, que foram assassinados barbaramente". "Ele compactua com o crime, com o que há de errado. Ele é louco, doido, incentiva crime na Amazônia, o garimpo ilegal, o genocídio indígena", disse.

Perícias confirmaram que restos mortais analisados são de Bruno Pereira e Dom Phillips.

Nesta semana, Oseney da Costa confessou para a Polícia Federal que ele e seu irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", cometeram o crime. Um terceiro suspeito se entregou à Polícia.

PT President Gleisi Hoffmann: Bolsonaro will be out the door on October 2. @gleisi pic.twitter.com/ck7UPmcAwF
June 18, 2022

