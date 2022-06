Gleisi: celeuma sobre a reforma trabalhista é fumaça

"Para rever uma legislação ao final tem de revogar as disposições em contrário", reforçou a presidente nacional do PT edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que "revogar ou revisar são verbos equivalentes", ao comentar sobre a proposta da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), para a reforma trabalhista.

"Revogar ou revisar são verbos equivalentes. Para rever uma legislação ao final tem de revogar as disposições em contrário. Essa celeuma em relação a reforma trabalhista é fumaça. Não ajuda na solução do problema que temos hoje, desemprego e baixa renda", escreveu a parlamentar no Twitter.

A chapa Lula-Alckmin lançou na semana passada as propostas para o Brasil. O documento, com 17 páginas e 90 itens, tratou da necessidade de revogação da reforma trabalhista e citou as estatais brasileiras como instrumentos para o desenvolvimento econômico do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Intenções de voto

O Instituto FSB, contratado pelo banco BTG Pactual, apontou nesta segunda-feira (13), em pesquisa telefônica, que o ex-presidente Lula está perto de vencer no primeiro turno. O petista conseguiu 44% do eleitorado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Precisamos consertar o q deu errado com a dita reforma trabalhista e ter uma legislação que dê conta do novo mundo do trabalho, garantindo direitos aos trabalhadores(as) e a iniciativa de empresários para gerar emprego. O verbo usado é o que menos interessa CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 12, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE