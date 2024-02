Gleisi cita números da economia no governo Lula: 'depois da Lava Jato, estamos reconstruindo o país'

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou nesta quinta-feira (1) a influência da Operação Lava Jato na destruição da economia brasileira. A parlamentar mencionou a taxa de desemprego de 7,8% em 2023, sendo o menor resultado anual é o menor desde 2014.

"Ao contrário das previsões catastróficas, o governo @LulaOficial está mostrando que o cenário do Brasil está mudando pra melhor, crescimento e geração de emprego e renda. Desemprego recuou a 7,8% na média de 2023, a menor desde 2014. Depois da Lava Jato, golpe e tanto desmonte, estamos reconstruindo o país. Agora, é apressar o passo pra avançarmos ainda mais. Fazer o L sempre dá certo!", escreveu a parlamentar na rede social X. >>> Queda do desemprego no Brasil está diretamente ligada à queda de Sergio Moro

A Lava Jato, que teve início em 2014, destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Foi o que apontou em março de 2021 um estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O Brasil perdeu R$ 172,2 bilhões de reais em investimento no período de 2014 a 2017.

