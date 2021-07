Gleisi comemora unidade crescente pelo "Fora Bolsonaro": "precisamos de todos"

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), presente no ato contra Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado (3), comemorou, segundo o UOL, a participação de membros do PSDB no protesto.

"Isso significa que o movimento para tirar Bolsonaro está crescendo. Nós sempre estivemos nessa caminhada e é muito bom ver os que não estiveram se juntarem agora. Precisamos de todos que querem a democracia e tirar o país dessa crise", falou.

"Avaliar os erros que eles cometeram e tentar recuperar o caminho do país uma democracia é bom", completou.

O PSDB estendeu suas bandeiras em frente ao shopping Center 3, próximo à Avenida Consolação.

