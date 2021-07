Gleisi concede entrevista ao Prerrogativas para falar sobre CPI e impeachment de Bolsonaro

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), concede neste sábado (17), às 11h30, entrevista ao grupo Prerrogativas para falar sobre a CPI da Covid e a necessidade do impeachment de Jair Bolsonaro. A conversa será transmitida pelo canal do Prerrogativas no YouTube e pela TV 247.

O evento terá a mediação dos advogados Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Araujo e Fabiano Silva dos Santos e do linguista Gustavo Conde.

