Gleisi condena 'violência cometida pelo jornal O Estado de S.Paulo': 'estou analisando as medidas cabíveis'

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o jornal O Estado de S.Paulo após a empresa jornalística divulgar a foto de uma mensagem que ela teria recebido do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, sobre nomes indicados pelo Centrão e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Nada justifica a violência cometida pelo jornal", disse. "Estou avaliando as medidas cabíveis", complementou em postagem no Twitter. "Estadão fotografou e divulgou, sem meu conhecimento, tela com mensagem privada que recebi em aplicativo de celular". A matéria do jornal foi intitulada "Gleisi recebe alerta sobre 'perigosas indicações' do Centrão para o conselho da Petrobrás".

A parlamentar respondeu ao jornal. A 'notícia' que resultou dessa invasão de privacidade não traz nada de novo ou relevante, mas chama a atenção para métodos escusos de obtenção de informações", disse. "Não há desvio, ilegalidade, sequer impropriedade na mensagem que recebi. Há sim desrespeito ao direito constitucional da privacidade – que a todos protege, inclusive às fontes dos jornalistas", continuou Gleisi.

Parlamentares do Centrão e o ministro Alexandre Silveira indicaram para a Petrobrás nomes apoiadores por integrantes do mercado e não por aliados do governo federal.

