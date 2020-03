Gleisi: crise com o petróleo mostra que a Petrobrás deve ser do Brasil

"Uma empresa que regule preços e estoques, produza combustíveis aqui, que nos proteja diante das oscilações e especulações", acrescentou a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR). "Governo Bolsonaro fragiliza Petrobras ao reduzi-la a produtora de óleo cru", disse edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o governo Jair Bolsonaro por causa de sua política econômica entreguista, especialmente, na Petrobrás.

"Crise com o o preço do petróleo mostra a necessidade de ter uma Petrobras do Brasil. Uma empresa que regule preços e estoques, produza combustíveis aqui, que nos proteja diante das oscilações e especulações. Governo Bolsonaro fragiliza Petrobras ao reduzi-la a produtora de óleo cru", escreveu a parlamentar no Twitter.

"Risco país disparou, aumentando 34%, maior salto da história. Aumento mais expressivo desde 2002. É a fragilidade do Brasil, um país sem credibilidade, sem investimento, com pouca produção. Única coisa que ajuda são as reservas internacionais, deixadas por Lula, que Bolsonaro queima", disse.

A queda nos preços do petróleo veio após a Araábia Saudita cortar o valor de venda do barril em meio ao fracasso das negociações entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia sobre o tamanho da produção da commodity.

A Rússia se opôs à proposta de cortes mais profundos na produção sugeridos pela Opep e afirmou que o país poderia suportar preços do petróleo de entre US$ 25 e US$ 30 o barril por um período de entre seis e dez anos.

A Bolsa brasileira despencava mais de 10% e teve as negociações suspensas nesta segunda-feira (9). O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova York, abriu em queda de 6,71% e também paralisou as negociações.

