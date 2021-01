Gleisi defende CPI para investigar atuação de Bolsonaro e Pazuello na pandemia: 'nunca foi tão importante'

"Nunca foi tão importante abrir uma CPI com foco na gestão da saúde. A CPI do Pazzuelo acabará em Bolsonaro", afirmou a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as atuações de Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, na pandemia do coronavírus.

"'O trabalho é excepcional do Pazuello, é um tremendo de um gestor'. Essa frase de Bolsonaro mostra que tudo que o ministro faz tem seu apoio, que é o operador de sua necropolítica. Nunca foi tão importante abrir uma CPI com foco na gestão da saúde. A CPI do Pazzuelo acabará em Bolsonaro", escreveu a parlamentar no Twitter.

A deputada fez a postagem, após Bolsonaro elogiar o ministro, ao dizer que o trabalho dele é "excepcional" e classificá-lo como "um tremendo de um gestor".

O descaso do governo federal com a pandemia ficou mais evidente por conta da falta de tubos de oxigênio em sistemas de saúde em Manaus. Documentos apontaram que o ministério da Saúde sabia do cenário crítico sobre o sistema de saúde da capital oito meses antes de ser constatada a falta do insumo.

Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU) que o governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde no Amazonas 10 dias antes da crise.

O procurador da República Igor Spindo também havia dito que a interrupção do transporte de oxigênio pela Força Aérea Brasileira (FAB) foi a causa principal para a falta do insumo.

