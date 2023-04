Gleisi defende regulação para plataformas digitais: 'ódio e violência violam termos de uso. Precisamos combater a barbárie'

De acordo com a presidente do PT, há "urgência de regularmos" empresas dos setores de tecnologia e comunicação edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), repercutiu nesta terça-feira (11) uma postagem feita pela organização de ativistas digitais Sleeping Giants e defendeu regulações em plataformas para combater discursos de ódio.

"Então ódio e violência não violam termo de uso? Por isso a urgência de regularmos, não tem nada a ver com liberdade de expressão. É conter a barbárie e o Twitter não pode fugir disso", escreveu Gleisi no Twitter.

>>> China dá "calorosas boas-vindas" a Lula e diz que visita vai impulsionar relações bilaterais com Brasil

De acordo um trecho do post publicado no perfil do Sleeping Giants na rede social, "desde que Elon Musk adquiriu a plataforma, o combate ao ódio foi esquecido, e agora estamos vivendo em um faroeste, onde não há qualquer lei. Se já era ruim antes e dizíamos que não tinha como piorar, hoje o bilionário provou que estávamos errados".

""Perfis dentro da plataforma que exaltam o nazismo e os massacres às escolas estão passeando livremente pela plataforma. Operando no Brasil com uma equipe minúscula, hoje já não faz sentido denunciar alguém, é perda de tempo. As plataformas precisam urgentemente parar de ditar as regras, regras essas que nem eles mesmo cumprem. A regulação é a melhor forma possível de combater o ódio".

Postura da plataforma é criminosa. Onde já se viu isso? Ah! Então ódio e violência não violam termo de uso? Por isso a urgência de regularmos, não tem nada a ver com liberdade de expressão. É conter a barbárie e o Twitter não pode fugir disso. TWITTER SUPPORT MASSACRES, é isso? https://t.co/HINugaiFUQ — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 11, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.