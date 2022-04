Gleisi desmonta fake news de bolsonaristas sobre Lula e promete resposta a deputado que o ameaçou de morte

Apoie o 247

247 - Desde o evento na CUT (Central Única dos Trabalhadores) na segunda-feira (4), bolsonaristas têm espalhado pelas redes sociais mais uma fake news sobre o ex-presidente Lula (PT).

Eles retiraram de contexto uma fala do ex-presidente na qual ele defende maior diálogo entre parlamentares e a população. Lula falou: "fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Quando a gente está dentro do plenário a gente não sabe se está chovendo, se está caindo canivete. Os deputados têm casa, eles moram em uma cidade, nessa cidade tem sindicalistas. Então se a gente mapeasse o interesse de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa do deputado - não é para xingar, é para conversar - incomodar, surte muito mais efeito do que manifestar em Brasília".

No vídeo espalhado por bolsonaristas foi suprimido o trecho em que Lula diz "não é para xingar, é para conversar", sugerindo que o ex-presidente estivesse incitando a violência contra políticos e seus familiares.

Se aproveitando da desinformação, o deputado federal bolsonarista Junio Amaral (PL-MG) fez um react do vídeo - distorcido - de Lula e sacou uma pistola para ameaçar de morte o ex-presidente. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL) também ameaçou receber “na bala” quem se manifestar em frente à sua residência.

Ao UOL, a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), lembrou que os bolsonaristas que acusam - falsamente - Lula de incitar a violência são os mesmos que, em 2018, comemoraram as reiteradas ameaças de Bolsonaro a petistas. Em relação a Amaral, Gleisi prometeu tomar providências. "Fico admirada porque essa pessoa, que faz parte desse grupo aí de bolsonaristas, todos valentes, armados, são os que mais incentivaram violência contra a gente. [Diziam] que petista tinha que ser morto. O próprio Bolsonaro, em um evento no Acre, [disse] 'vamos metralhar os petistas'. Eles usam violência o tempo inteiro. Aí quando diz que tem que fazer uma argumentação política com um parlamentar é essa a reação? Me admira muito. O deputado tem que responder porque anda com essa arma no carro e anda incitando a violência".

