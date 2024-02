Gleisi diz que agressão de chanceler contra Lula depõe contra Israel

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), publicou nesta quarta-feira (28) uma mensagem de repúdio à iniciativa do chanceler israelense, Israel Katz, que postou um meme para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após o chefe de Estado brasileiro condenar o genocídio cometidos por forças israelenses na Faixa de Gaza, onde mais de 30 mil palestinos morreram vítimas de bombardeios desde o dia 7 de outuro do ano passado.

"A causa de Lula é humanitária, pela paz e essa postagem indigna de um ministro de Estado só depõe contra Israel e envergonha o povo judeu", escreveu a parlamentar na rede social X.

A dirigente petista disse que foi um "absurdo" o post do chanceler israelense. "Jamais o Brasil sob liderança de Lula vai se calar diante de tamanha cólera, não é uma guerra com dois lados armados, é um genocídio de um povo. Até os EUA estão pedindo cessar-fogo com críticas diretas de Biden ao radicalismo e violência do premiê israelense sobre a Faixa de Gaza".

Em agenda na Etiópia, no mês passado, Lula comparou o genocídio contra palestinos com o Holocausto (1941-1945), período em que cerca de seis milhões de judeus foram mortos na Alemanha nazista, comandada pelo então ditador Adolf Hitler (1889-1945). Lula disse que que "não existe em nenhum outro momento histórico" o genocídio na Faixa e Gaza. "Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.

Absurdo post do chanceler israelense, Israel Katz, com meme deplorável deturpando a imagem de @LulaOficial mostra bem como é o governo Netanyahu. 30 mil palestinos mortos e crianças pedindo para morrer! Até os EUA estão pedindo cessar-fogo com críticas diretas de Biden ao… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 28, 2024

