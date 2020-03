Gleisi diz que Bolsonaro cria cortina de fumaça para ocultar desastre econômico e envolvimento com milícias

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, considera que “o envio de vídeo por Bolsonaro, convocando as manifestações do dia 15 contra Congresso e STF, causou crise e confusão, mas cumpriu bem 2 objetivos: divulgar as manifestações e desviar o foco da desastrosa alta do dólar/queda da Bolsa e do caso do capitão Adriano" edit

“O envio de vídeo por Bolsonaro, convocando as manifestações do dia 15 contra Congresso e STF, causou crise e confusão, mas cumpriu bem 2 objetivos: divulgar as manifestações e desviar o foco da desastrosa alta do dólar/queda da Bolsa e do caso do Capitão Adriano. Essa é a prática” diz deputada e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.

