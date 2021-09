Gleisi: 'é dever da oposição, dos democratas, estarem na rua ao lado do povo'

A presidente nacional do PT reforçou a necessidade de a oposição e setores progressistas se mobilizarem pelo Fora Bolsonaro e pela denúncia dos prejuízos causados pelo governo ao país, que vê a economia estagnada, perda de direitos, aumento da pobreza e da fome, e alta da inflação apertando o bolso do consumidor edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), convocou a oposição e os setores progressistas a continuarem lutando pelo Fora Bolsonaro e denunciando os malefícios que vêm sendo causados pelo atual governo, com estagnação econômica, alta inflacionária, aumento da pobreza e perda de direitos sociais e trabalhistas.

"O Grito dos Excluídos acontece há 21 anos no 7 de setembro, c/ pautas variadas. Neste, é por renda, comida, trabalho, moradia. É dever da oposição, dos democratas, estarem na rua ao lado do povo neste momento de dificuldade e deixar claro pelo que lutamos. #ForaBolsonaroGenocida", escreveu a parlamentar no Twitter.

Estão marcados para o dia 7 de setembro atos contra Jair Bolsonaro no Vale Anhangabaú (SP). No mesmo dia, 7 de setembro, bolsonaristas farão uma manifestação pró-golpe na Avenida Paulista.

Além de o país não retomar o crescimento econômico, a inflação está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. O tarifaço na conta de energia, por exemplo, deve jogar a inflação para 8,2% este ano, de acordo com o economista André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Segundo a XP Investimentos, a inflação pode chegar a 7,7% em 2021. O centro da meta de inflação, em 2020, foi de 3,75%.

Segundo relatos do portal Uol, entre novembro de 2019 e janeiro de 2021, a pobreza aumentou em 23 estados e no Distrito Federal, apontou um estudo feito pelo economista e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre) Daniel Duque.

O Brasil também amarga outra estatística. São 19 milhões de brasileiros em situação de fome no Brasil, conforme dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan).

Os números desanimadores refletem a avaliação de Bolsonaro. Pesquisa da Quaest Consultoria, divulgada nesta quarta-feira (1), apontou que 48% não aprovam ele.

