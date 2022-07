Gleisi: 'foi histórico o encontro do maior líder popular da América Latina com uma jovem mulher negra'

A presidente nacional do PT repercutiu o encontro de Lula com a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou nesta terça-feira (26) para a importância do encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez.

"Emocionante encontro de @LulaOficial com a vice presidenta da Colômbia Francia Márquez. Foi histórico presenciar o diálogo do maior líder popular da América Latina com uma jovem mulher negra que ascende na liderança política!", escreveu a parlamentar no Twitter.

O ex-presidente afirmou que ele e Francia Márquez discutiram propostas de combate à fome e ao racismo.

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 26, 2022

