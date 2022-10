Gleisi: 'Lula chega para esta eleição ovacionado e arrebanha a preferência do povo'

"É favorito pra ganhar e governar", reforçou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), destacou neste domingo (2) o favoritismo do candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O dia chegou! Emocionante acompanhar e ver o Lula votar. Em 2018 foi injustamente impedido. Agora chega ovacionado, pra votar nele mesmo, como o candidato que arrebanha a preferência do povo, é favorito pra ganhar e governar. Independente do resultado, nós vencemos!", escreveu a parlamentar no Twitter.

O ex-presidente foi votar e falou sobre a necessidade de pacificar o Brasil.

A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, destacou a importância desta eleição para a democracia brasileira.

Ao 247, o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) disse estar confiante na vitória de Lula em primeiro turno.

O candidato ao governo do estado de São Paulo Fernando Haddad (PT) afirmou que, se a abstenção nesta eleição for baixa, não haverá segundo turno na disputa presidencial.

A pesquisa Ipec, divulgada nesse sábado (1), mostrou que o ex-presidente Lula seria eleito no primeiro turno. A pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (1), mostrou Lula com 50% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

