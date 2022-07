Gleisi: 'Lula continua sendo a esperança para tirar o Brasil da crise'

A presidente nacional do PT comentou a nova pesquisa Datafolha, lembrou de operações policiais contra o trabalho análogo à escravidão e fez críticas a Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), defendeu, nesta quinta-feira (28), a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O parlamentar também comentou a operação fez críticas a Jair Bolsonaro (PL) por conta das mais de 300 pessoas resgatadas de condições de trabalho parecidas com escravidão.

"DataFolha confirma liderança de Lula. Continua sendo a esperança do povo brasileiro pra sair da crise em que meteram o Brasil. Faltam 66 dias minha gente!", escreveu a parlamentar no Twitter.

A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira (28), mostrou que o ex-presidente venceria no primeiro turno. Segundo os números, Lula aumentou sua quantidade de votos entre os homens e continuou com a vantagem sobre o seu adversário no público feminino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Região Nordeste, o ex-presidente conseguiu uma diferença de quase 40 pontos percentuais para o candidato do PL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada afirmou também que a "passagem de Bolsonaro na Presidência é uma tragédia pra todo lado que a gente olha". Ao fazer críticas ao candidato à reeleição, Gleisi comentou as operações policiais que revelaram o descumprimento de normas trabalhistas e alguns crimes como trabalho infantil e tráfico de pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DataFolha confirma liderança de Lula. Continua sendo a esperança do povo brasileiro pra sair da crise em que meteram o Brasil. Faltam 66 dias minha gente! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 28, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tristeza e indignação é o que a gente sente quando vê que 337 trabalhadores eram escravizados, havia mulheres, crianças. Os casos subiram 106% em 2021 e a vulnerabilidade social é uma das causas. Passagem de Bolsonaro na Presidência é uma tragédia pra todo lado que a gente olha. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.