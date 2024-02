Gleisi manda recado a Tarcísio: 'protestos bolsonaristas vão ser um flerte com o golpismo'

A presidente do PT lembrou a ausência do governador no ato em defesa da democracia quando completou um ano das manifestações golpistas em Brasília edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta sexta-feira (16) sobre uma possível defesa de um golpe por manifestantes bolsonaristas que farão um ato no próximo dia 25 na capital paulista. A parlamentar também lembrou que o ex-ministro não compareceu à solenidade em defesa do regime democrático, no último dia 8 de janeiro, quando completou um ano das mobilizações golpistas em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Poderes e defendiam uma ruptura institucional.

"Governador Tarcísio não foi ao ato em defesa da democracia em Brasília, dia 8 de janeiro, contra os golpistas. Mas anunciou rapidinho que vai à Paulista dia 25, no ato em defesa dos golpistas convocado pelo chefe do golpe. Disse que será 'uma manifestação pacífica' a favor de Bolsonaro. Não governador, não é uma manifestação pacífica, a última manifestação desse pessoal depredou as sedes dos Três Poderes, que o mundo inteiro assistiu horrorizado. Essa manifestação será um flerte com o golpismo, com o fascismo. É uma afronta à democracia e à Constituição", escreveu a parlamentar.

O governador marcou presença na manifestação. O chefe do Executivo paulista afirmou que 'estará ao lado de Bolsonaro, como sempre esteve'. Nas redes sociais, internautas criticaram a iniciativa de Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura na gestão do ex-mandatário.

