Gleisi: o pato da Fiesp não prometeu que era só tirar Dilma para a economia melhorar?

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou para a queda dos indicadores da indústria e criticou a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), presidida por Paulo Skaf.

"No dia q Skaf recebe Bolsonaro, dados da indústria mostraram queda nos indicadores de dezembro, configurando fraco desempenho. O mesmo ocorreu c/ faturamento e as horas trabalhadas na produção. Ué, o pato da Fiesp não prometeu à turma quer era só tirar Dilma p/ economia melhorar?", questionou a parlamentar no Twitter.

Segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (3) pela Confederação Nacional da Indústria, o faturamento industrial brasileiro caiu 1% em dezembro frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Foi a segunda queda consecutiva do indicador, que fechou 2019 com uma queda de 0,8% em relação a 2018.

As horas trabalhadas na produção também caíram 1% em dezembro na comparação com novembro na série de dados dessazonalizados.

Nesta terça-feira (3), as indústrias extrativas do país fecharam 2019 com uma queda de 1,1%, de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).