Gleisi parabeniza Pedro Castillo: "o povo peruano merece um governo democrático e popular"

A presidente nacional do PT aproveitou a liderança do candidato de esquerda à presidência do Peru, Pedro Castillo, para desejar que “a esperança de uma América Latina mais justa e solidária chegue logo ao Brasil” edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), parabenizou Pedro Castillo, que lidera a disputa apertada na eleição presidencial do Peru. Ele é o candidato de esquerda e, com 99,8% das atas eleitorais apuradas até esta quarta-feira (9), aparecia com vantagem de 71.664 votos, segundo o órgão oficial eleitoral do país (Onpe).

“Parabéns @PedroCastilloTedo partido @PERU_LIBRE1 pela vitória nas eleições presidenciais! O povo peruano merece um governo democrático e popular. Que a esperança de uma América Latina mais justa e solidária chegue logo ao Brasil”, escreveu a parlamentar no Twitter.

Castillo chegou a se declarar vencedor do pleito e pediu respeito ao resultado.

Parabéns @PedroCastilloTe do partido @PERU_LIBRE1 pela vitória nas eleições presidenciais! O povo peruano merece um governo democrático e popular. Que a esperança de uma América Latina mais justa e solidária chegue logo ao Brasil.✊ — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 9, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.