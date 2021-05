Gleisi presta solidariedade a Liana Cirne Lins, agredida pela polícia em ato contra Bolsonaro

“Fique firme Liana, Mulher valente e lutadora!”, escreveu a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), ao prestar solidariedade à vereadora Liana Cirne Lins, agredida pela polícia de Pernambuco durante ato contra Jair Bolsonaro em Recife edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), prestou solidariedade à vereadora do Recife Liana Cirne Lins, depois que a petista foi agredida por policiais ao levar spray de pimenta no rosto durante atos contra Jair Bolsonaro na capital pernambucana.

“Minha solidariedade a nossa vereadora @LianaCirne de Pernambuco, covardemente agredida por policial. Governador já afastou os responsáveis. Fique firme Liana, Mulher valente e lutadora!”, escreveu a parlamentar no Twitter.

A polícia de Pernambuco também jogou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes em Recife. O governador Paulo Câmara (PSB) disse que, além da investigação das responsabilidades, o policial militar responsável pelo comando da operação foi afastado do cargo.

