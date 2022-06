Gleisi: 'privatização da Eletrobrás é um crime contra o Brasil' (vídeo)

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou no Twitter que a privatização da Eletrobrás "é um crime contra o patrimônio do Brasil, que vai perder protagonismo no setor de energia eletrônica".

"Vamos ficar nas mãos das empresas privadas. A conta da luz vai ficar ainda mais alta", disse a parlamentar. "Esse governo não tem legitimidade para fazer isso".

De acordo com a petista, "se não bastasse essa tragédia, querem usar o dinheiro da venda da Eletrobrás para subsidiar o preço dos combustíveis por seis meses".

"Essa história de zerar ICMS dos estados vai afetar diretamente os gastos dos estado com saúde, educação, segurança. A arrecadação dos estados cai para essas áreas. O povo só sai perdendo. O governo vai vender a Eletrobrás para tentar dar desconto nos combustíveis, de olho na eleição. Não baixar o preço dos combustíveis".

O absurdo que é privatizar a Eletrobras.

