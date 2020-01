Gleisi: reajuste do mínimo ficou abaixo da inflação

"Não se iludam! Não teve aumento para o Salário Mínimo", escreveu a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), no Twitter. "O valor de R$ 1.039,00 em 2020 considera expectativa de inflação de dezembro (preço da carne) e reposição de 2019, qdo o reajuste ficou abaixo da inflação. Se a política do PT fosse mantida, o SM seria de R$ 1.053,00" edit