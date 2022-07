Gleisi rebate Mourão, que comparou assassinato de Arruda a 'briga de bar': 'desaforo. Foi crime de ódio'

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), rebateu ainda na noite de segunda-feira (11) a declaração do vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) sobre o assassinato do petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu (PR) pelo bolsonarista Jorge José Guaranho.

Mourão comparou o episódio, flagrantemente motivado por razões políticas, a uma espécie de 'briga de bar', ignorando a gravidade do ocorrido: "ocorre todo final de semana. Vamos fechar esse caixão".

Gleisi respondeu à altura: "desaforo de Mourão reduzir a morte de Marcelo a uma briga de bar. Pelo amor de Deus, invadiram a festa dele só para matá-lo. Isso é crime de ódio. Não venha com essa de uso político, é violência política sim".

