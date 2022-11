Gleisi rebate nova tentativa de golpe de Valdemar Costa Neto: "aceitem que dói menos"

Presidente do partido de Bolsonaro afirmou que pedirá ao TSE a anulação dos votos depositados em 250 mil urnas. "PL continua fazendo bolsonarices", afirmou Gleisi edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), rebateu na noite deste sábado (19) a nova narrativa golpista do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, partido de Jair Bolsonaro (PL).

"PL continua fazendo bolsonarices. Agora querem anular 250 mil urnas para mudar o resultado das eleições. Dizem que tem problemas desde antes de 2020. Só agora resolveram pedir providências?! Jogaram, perderam. Aceitem que dói menos", escreveu a parlamentar.

Também no sábado, Costa Neto afirmou que urnas antigas que teriam sido utilizadas nas eleições de 2022 teriam apresentado problemas. O líder partidário, então, afirmou que até terça-feira (22) acionaria o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a anulação dos votos depositados nestas 250 mil urnas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.