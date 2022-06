Gleisi: 'Renato Freitas é vítima do racismo que assola nossa sociedade'

De acordo com a presidente do PT, o vereador de Curitiba está "sendo vítima de uma injustiça como parte do racismo que assola nossa sociedade" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta terça-feira (21) a decisão da Câmara Municipal de Curitiba (PR), que, durante votação em primeiro turno, aprovou a cassação do mandato do vereador Renato Freitas (PT).

"Lamentável decisão da Câmara de Vereadores de Curitiba de cassar em 1o turno o mandato de @Renatoafjr que está sendo vítima de uma injustiça como parte do racismo que assola nossa sociedade. Toda solidariedade ao nosso companheiro. Força, Renato!", escreveu a parlamentar no Twitter.

Uma nova sessão na Câmara de Curitiba foi marcada para votação do segundo turno, prevista para ocorrer na quarta (22).

O parlamentar foi acusado de estimular, no dia 5 de fevereiro, invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, na capital paranaense. O ato aconteceu em protesto contra as mortes de Moïse Mugenyi e Durval Teófilo Filho, dois homens negros assassinados no estado do Rio de Janeiro, nos dias 24 de janeiro e 2 de fevereiro, respectivamente.

Na época, Freitas negou ter invadido a igreja e afirmou que a "missa já havia terminado" quando aconteceu a manifestação. O vereador disse, em feverero, que "vídeos sem contexto e informações falsas" estavam sendo "divulgadas a respeito de ato contra o racismo".

