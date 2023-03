Gleisi repudia tom agressivo de parlamentar bolsonarista: 'virou moda constrangimentos pelo fato de sermos mulheres'

"Lamentável o que virou o plenário na Câmara, discurso de ódio dos machos nas redes veio pra cá", afirmou a presidente nacional do PT edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o deputado federal André Fernandes (PL-CE) nesta terça-feira (21) por conta do pronunciamento agressivo do parlamentar na tribuna da Câmara.

"Lamentável o que virou o plenário na Câmara, discurso de ódio dos machos nas redes veio pra cá. Críticas na política são ok mas virou moda constrangimentos pelo fato de sermos mulheres. Fora a oposição, jornalistas e colunistas reverberam machismo e usam até apelidos maldosos. Me admira que nas redações não se insurjam contra já que repórteres mulheres também são atacadas", disse.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) afirmou que pedirá a responsabilização do bolsonarista.

