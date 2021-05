Gleisi sobre a picanha de R$ 1.799 o quilo de Bolsonaro: 'na pandemia, o genocida debocha do povo que passa fome'

"O genocida não só ajuda a espalhar o vírus, sarcástico, debocha do povo que tem restrição de comida e passa fome", afirmou a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou Jair Bolsonaro, que foi a um churrasco no domingo (9), Dia das Mães, e comeu picanhas com preço de R$ 1.799,99 o quilo.

"Duas peças de picanha que Bolsonaro exibiu em seu churrasco custam mais que um salário mínimo, o quilo R$ 1.800! O genocida não só ajuda a espalhar o vírus, sarcástico, debocha do povo que tem restrição de comida e passa fome", escreveu a parlamentar no Twitter.

Enquanto Bolsonaro come picanha de R$ 1,7 mil o quilo, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que, em seis meses, o número de brasileiros que vivem na pobreza aumentou de 9,5 milhões em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro de 2021.

