Gleisi sobre ação contra Moro: “Que moral essa gente tem?”

Apoie o 247

ICL

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), comentou no Twitter a ação de busca e apreensão realizada na casa de Sergio Moro, candidato ao Senado pelo Paraná, na manhã deste sábado (3) por suspeita de violação da legislação eleitoral. “Que moral essa gente tem?”, indagou.

“Justiça no Paraná faz busca e apreensão de materiais irregulares de campanha de Sérgio Moro e Paulo Martins por violação da lei eleitoral e propaganda irregular nas redes sociais. Que moral essa gente tem? Nunca conseguem cumprir a lei!!!”, diz a íntegra da mensagem de Gleisi.

>> Campanha de Moro esconde nomes dos suplentes - um deles apontado como seu operador

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná atendeu a um pedido da Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV no Paraná. A denúncia é de que vários materiais impressos da campanha de Moro violam a legislação eleitoral. Além disso, as redes sociais do ex-juiz suspeito têm publicado propaganda irregular relacionada ao tamanho dos nomes dos candidatos e dos suplentes.

A Justiça Eleitoral determinou ainda a exclusão de todos os vídeos do canal de Moro no YouTube , inclusive aqueles com críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e dezenas de links nas páginas sociais de sua campanha.

Ex-líder da Operação Lava Jato, responsável por diversas ilegalidades como prisões e delações premiadas forçadas, em parceria com a mídia, Moro apontou “diligência abusiva” em sua residência e “sensacionalismo” por parte do PT.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.