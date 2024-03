Gleisi sobre liberação de armas para assassinos: 'o passado de Bolsonaro está contaminado por crimes, violência e mortes'

A presidente do PT fez referência à iniciativa do Exército após a instituição liberar armas que municiaram assassinos e traficantes durante o governo bolsonarista edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), alertou nesta segunda-feira (4) para a gravidade das autorizações para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs) emitidas pelo Exército a indivíduos condenados por crimes graves, incluindo tráfico de drogas e homicídio, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"Quantos crimes, quantas mortes, quanta violência Bolsonaro provocou em seu desgoverno? É por isso que ele quer passar borracha no passado", escreveu a parlamentar na rede social, antigo Twitter.

"Bolsonaro armou e municiou o crime organizado no Brasil com seus decretos criminosos de liberação e total falta de fiscalização do Exército em seu governo. Relatório do TCU mostra que, entre 2019 e 2022, mais de 5 mil condenados obtiveram ou renovaram certificados de registros de armas, sendo 2.609 foragidos da Justiça. Mais de 16 mil munições foram compradas em nome de pessoas mortas".

