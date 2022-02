Gleisi sobre lucro de R$106,7 bi da Petrobrás: "e o povo só tomando prejuízo com gás e combustíveis"

"Qual é a lógica Bolsonaro, enriquecer os acionistas?!", diz a presidente do PT, que define o governo Bolsonaro como "antipovo" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou o lucro de R$ 106,7 bilhões da Petrobrás anunciado pela estatal e referente ao ano passado, o que representou um aumento de 1.400% na comparação com 2020.

"Petrobras tem lucro de $106,7 bilhões em 2021, alta de 1.400% em um ano. E o povo só tomando prejuízo com o preço do gás e dos combustíveis! Qual é a lógica Bolsonaro, enriquecer os acionistas?! É por isso que não mexe nos preços?! Governo frouxo, anti-povo", escreveu Gleisi.

De acordo com uma análise baseada em números da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor do botijão de gás de 13 kg aumentou, aproximadamente, 50% em dois anos, ao passar de R$ 69,74, em janeiro de 2020, para R$ 102,32 em dezembro de 2021.

As estatísticas da agência também apontaram que o valor médio da gasolina comum ficou em R$ 6,59 por litro na primeira semana de janeiro. O do diesel ficou em R$ 5,344.

