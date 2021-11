Gleisi sobre mentiras em estatísticas de empregos: 'fake news viraram política oficial de governo'

"Se ele faz isso no Diário Oficial, imagine o volume de mentiras nas redes e na imprensa bolsonarista", acrescentou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR) edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), sugeriu que o governo Jair Bolsonaro institucionalizou a mentira, após as distorções em números sobre a criação de empregos.

"Com Jair Mentira Bolsonaro, fake news virou política oficial de governo. Nem as estatísticas de desemprego escaparam, como foi demonstrado na revisão do Caged 2020. Se ele faz isso no Diário Oficial, imagine o volume de mentiras nas redes e na imprensa bolsonarista", escreveu a parlamentar no Twitter.

De acordo com números atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a quantidade de vagas de trabalho com carteira assinada criada em 2020 foi 46,82% inferior ao anunciado em janeiro passado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

