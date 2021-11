Gleisi sobre tentativa de privatização da Petrobrás: 'o governo Bolsonaro institucionaliza a mentira'

"Mentem descaradamente e institucionalizam a mentira", afirmou a presidente nacional do PT sobre a pretensão do governo em privatizar a Petrobrás, em mais uma violação da soberania nacional. Veja também o vídeo em que a estatal tenta dissimular o telespectador sobre a alta nos preços dos combustíveis edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou neste domingo (7) as pretensões do governo Jair Bolsonaro em privatizar a Petrobrás.

"Propaganda da Petrobras é a mais nova fake news do governo. Mentir é política de Bolsonaro e os seus. Mentem descaradamente e institucionalizam a mentira. Fazem o $ dos combustíveis explodir pela ganância dos acionistas privados e para convencer o povo que a Petrobras deve ser privatizada", escreveu a parlamentar no Twitter.

Em participação na TV 247, o jornalista Florestan Fernandes Júnior defendeu que a população vá para as ruas protestar contra uma possível privatização da empresa.

A Federação Única dos Petroleiros também havia criticado o comercial da estatal. De acordo com o dirigente, "a propaganda omite que, individualmente, a Petrobrás fica com a maior parte do preço total".

