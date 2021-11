Gleisi: "truculência contra jornalistas é a cara de Bolsonaro e de sua trupe fascista"

Estas pessoas, segundo a parlamentar e presidente do PT, "não toleram a liberdade" edit

247 - Presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR) repudiou nesta segunda-feira (1) a agressão da segurança presidencial a jornalistas em Roma, na Itália, durante passeio de Jair Bolsonaro pela cidade.

Para ela, o fato simboliza "a cara" de Bolsonaro e de sua "trupe fascista".

A parlamentar afirmou que estas pessoas "não toleram a liberdade" e se solidarizou com as vítimas. "A truculência contra os jornalistas brasileiros que cobrem a reunião do G20 é a cara de Bolsonaro e sua trupe fascista. Não toleram a liberdade. Solidariedade aos profissionais agredidos".

