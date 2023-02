Governador de SC aprova projeto de deputada bolsonarista que institui Escola Sem Partido no estado

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), sancionou um projeto de lei da deputada estadual ultrabolsonarista Ana Campagnolo (PL) que institui, na prática, a Escola Sem Partido no estado, informa a jornalista Dagmara Spautz no portal NSC Total.

O projeto, também assinado pelo secretário da Educação, Aristides Cimadon, implementa a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente em Santa Catarina. A lei determina que durante tal semana, entre 8 e 14 de agosto, anualmente, seja “ampliado o conhecimento de crianças e adolescentes sobre o direito de liberdade de aprender conteúdo politicamente neutro” e os estudantes sejam orientados sobre “atitudes a serem tomadas no caso de violação dos direitos”.

“Ao tratar de questões políticas, sociais, culturais, históricas e econômicas, o professor apresentará aos estudantes, de forma equitativa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito”, acrescenta a lei. Desta forma, a um professor que ensina sobre a Ditadura Militar brasileira, por exemplo, torna-se obrigatório igualar as versões apresentadas pelos ditadores e pela historiografia consolidada.

>>> Governador de Santa Catarina apoiou medida de Bolsonaro que faz seu estado perder R$ 700 mil por hora

A lei também prevê que os pais ou responsáveis tenham “acesso aos conteúdos programáticos das disciplinas escolares e do enfoque dado aos temas ministrados”, e que se respeitam as “convicções políticas, ideológicas, morais e religiosas” da família dos alunos.

A reportagem de Dagmara Spautz acrescenta que "desde a publicação da lei, professores têm manifestado preocupação. A perseguição a professores é a tônica do programa Escola Sem Partido e uma obsessão da deputada Campagnolo – que, embora antes de ser eleita ela mesma desse aulas para adolescentes no Oeste vestindo camiseta estampada com a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro, instalou uma “cruzada” contra professores que promovem o que ela chama de “doutrinação”."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.