Governador de SC começará propaganda eleitoral atirando

Apoie o 247

ICL

247 - O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (Republicanos), apareceu atirando em seu programa de TV de estreia na campanha para a reeleição. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, publicada nesta quarta-feira (24), o vídeo começou apresentando duas marcas de pistola. Depois o governador disse que, pela primeira vez, policiais do Estado conseguiram ter "as mesmas armas usadas pelo FBI" - Federal Bureau of Investigation ou Departamento Federal de Investigação, dos Estados Unidos.

Reduto bolsonaristas, a Região Sul tem 14% da população brasileira e um quarto de todas as armas registradas no País. O registro de armas de fogo aumentou 474% durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), de acordo com dados do Anuário de Segurança Pública.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.