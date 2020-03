Ex-bolsonarista, governador de SC se diz 'estarrecido' com fala de Bolsonaro sobre coronavírus

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), afirmou estar "estarrecido" com o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a pandemia de coronavírus edit

247 - O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), afirmou estar "estarrecido" com o pronunciamento de ontem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a pandemia de coronavírus. A informação é do Portal UOL.

Contrariando o discurso de Bolsonaro, o governador anunciou hoje (25) a renovação do decreto que determinou a quarentena em Santa Catarina por mais sete dias. O decreto suspende as aulas, a circulação de ônibus de transporte público e impõe outras restrições.